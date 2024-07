Tencent Aktie News: Tencent präsentiert sich am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 1,8 Prozent auf 42,62 EUR.

Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:53 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 42,62 EUR. Kurzfristig markierte die Tencent-Aktie bei 42,88 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,88 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.021 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 48,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Bei einem Wert von 30,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 39,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,46 CNY ausgeschüttet werden.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.05.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,87 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,53 Mrd. HKD – ein Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 171,83 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Tencent am 14.08.2024 präsentieren. Am 13.08.2025 wird Tencent schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,56 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

