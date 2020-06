Ron Baron: Die Tesla-Aktie hat das Potenzial auf 10.000 US-Dollar anzuwachsen

• Tesla-Aktie könnte sich verzehnfachen• Baron Capital hält 1,6 Millionen Tesla-Aktien• Kurssteigerung um 132 Prozent seit Anfang 2020

Tesla-Aktie mit großem Potential

Die Tesla-Aktie befindet sich seit Anfang Juni in einem Aufwärtstrend und liegt aktuell bei circa 970 US-Dollar (Stand: Schusskurs vom 11. Juni 2020) - wenige Tage zuvor erreichte sie noch ein Allzeithoch von 1.018,96 US-Dollar. Doch Milliardär und Tesla-Aktionär Ron Baron sieht weiteres Wachstumspotential für Tesla, wie er im Interview mit CNBC kundtut.

Er sieht in der Aktie so viel Potenzial, dass sie sich gar verzehnfachen könne. Ähnliches gelte für SpaceX, welches laut Baron in den kommenden 10 Jahren um das Zwanzigfache wachsen könne.

Damit diese Prognose sich bewahrheitet, müsste die Tesla-Aktie auf stolze 10.000 US-Dollar anwachsen und wäre damit eine der teuersten Aktien der Welt.

1,6 Millionen Tesla-Aktien

"Ich habe euch vor langer Zeit gesagt, dass wir unser Geld durch Tesla verzwanzigfachen werden. […] Bis jetzt konnten wir es vervierfachen. Jetzt glaube ich, dass wir nochmals das Doppelte oder Dreifache in den kommenden fünf Jahren machen werden", prognostiziert der Investor.

Insgesamt hält seine Firma Baron Capital 1,6 Millionen Stückaktien von Tesla im Gesamtwert von circa 1,5 Milliarden US-Dollar. Zieht man in Betracht, dass Baron die Aktien für durchschnittlich 219,02 US-Dollar erworben hat, ergibt sich ein signifikanter Gewinn von 1,15 Milliarden US-Dollar.

Insgesamt konnte das Portfolio von Baron Capital in diesem Jahr circa neun Prozent zulegen. Neben Tesla hält das Unternehmen 7,4 Millionen Aktien von Charles Schwab, 4,8 Millionen Hyatt Hotels-Aktien und 2,3 Millionen Anteile an MCSI Inc., um nur einige zu nennen.

Baron Capital hat den Bärenmarkt der Corona-Krise genutzt und diverse Positionen gekauft. "Wann immer die Möglichkeit besteht, versuchen wir daraus zu profitieren", so Baron.

Jeder kennt Tesla

Laut dem Investor sei Tesla auch jetzt noch - bei einem Kurs von über 900 US-Dollar - ein guter Kauf. Auf die Frage, ob er in Betracht ziehe, seine Anteile zu verkaufen, antwortete Baron lediglich: "Ich hätte eigentlich gerne mehr Geld, um mehr Tesla zu kaufen."

Tesla habe sich jetzt, nach einigen Jahren, als legitimes Automobilunternehmen etablieren können. Zudem steigen die Absatzzahlen im asiatischen Raum, sodass Tesla langfristig erfolgreich sein werde.

Tesla konnte sich zudem zu einer bekannten Marke entwickeln, ohne je einen Geldbetrag in Werbung gesteckt zu haben. Diese Stärke impliziert laut Baron, dass Tesla auch in Zukunft im Wert steigen werde.

"Jeder kennt die Marke Tesla. Meine Enkel, die sechs und acht Jahre alt sind, kennen die Marke Tesla", untermalt der Investor sein Argument.

Anfang des Jahres belief sich der Kurs der Tesla-Aktie noch auf rund 430 US-Dollar - verglichen mit dem Hoch oberhalb der Marke von 1.000 US-Dollar eine Wertsteigerung von mehr als 130 Prozent.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

