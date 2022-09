Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel Tesla 269,85 EUR

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 273,85 EUR zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 276,00 EUR an. Bei 271,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.289 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Mit einem Zuwachs von 23,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 193,20 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 41,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 740,42 USD.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 16.934,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.958,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,98 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

