Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Das Papier von Tesla konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 233,85 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 238,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 231,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 55.440 Stück.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. 35,04 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2022 Kursverluste bis auf 193,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 442,08 USD.

Tesla gewährte am 19.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 55,95 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 6,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Musk fängt mit Umbau von Twitter an: Eigenes Inhaltegremium geplant - Verifizierte Accounts bald kostenpflichtig?

Trotz Optimismus beim Elektroautobauer: Tesla-Beobachter erwartet weniger Auslieferungen

Panasonic-Aktie trotzdem höher: Panasonic wird nach Gewinnrückgang fürs Gesamtjahr vorsichtiger