Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag in Rot

Die Tesla-Aktie wies um 16:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 826,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 802,80 EUR. Mit einem Wert von 841,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 73.481 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 23,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.05.2021 (446,05 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 85,32 Prozent.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 865,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.756,00 USD – ein Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 10.389,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht. Tesla dürfte die Q1 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.05.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 16,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

