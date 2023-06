Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Tesla 195,30 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 210,23 USD. Zuletzt wechselten 375.904 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,67 USD. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 51,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 382,45 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD gegenüber 1,07 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23.329,00 USD – ein Plus von 24,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 18.756,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 3,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

