Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 185,60 EUR. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 183,12 EUR. Bei 184,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 18.575 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.01.2022 auf bis zu 357,53 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2022 bei 161,12 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 15,19 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 447,73 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.10.2022. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,62 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 21.454,00 USD gegenüber 13.757,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2022 wird am 25.01.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,09 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

