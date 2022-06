Tesla Aktie News: Tesla am Freitagmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 686,60 EUR

Die Aktie verlor um 03.06.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 694,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 693,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 718,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 61.996 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 35,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 473,10 EUR fiel das Papier am 05.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 831,82 USD.

Am 20.04.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 3,22 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18.756,00 USD – ein Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 10.389,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 25.07.2022 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2023 16,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

