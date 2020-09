Tesla-Aktie aktuell: Tesla verzeichnet herbe Einbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 344,10 EUR

Zuletzt ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 351,90 EUR. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 341,50 EUR ein. Bei 366,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 31.001 Tesla-Aktien gehandelt.

Bei 453,95 EUR markierte der Titel am 01.09.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 26.09.2019 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,99 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 743,09 USD. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,91 USD je Aktie aus.

Tesla Inc. entwickelt und vermarktet hochwertige Sportwagen auf Elektrobasis. Daneben produziert der Fahrzeughersteller auch elektrische Antriebskomponenten. Zu Teslas Angebot zählen die Auto-Reihen Model S, Model X und Model 3. Erstes fällt eher in die Kategorie Luxuslimousine, das Model X ist ein SUV. Geplant sind weitere Modelle des Autoherstellers. Tesla stellt darüber hinaus auch Ladestationen, sogenannte Supercharger, bereit, mit denen das Model S innerhalb weniger Minuten vollständig aufgeladen werden kann. Außerdem ist das Unternehmen an der Entwicklung von Batteriesystemen und Antrieben tätig. Mit dem Stromspeichersystem Powerwall bietet Tesla in seinem Portfolio außerdem einen Energiespeicher für den Haushalt. Der Speicher funktioniert wie ein Akku, der Solarstrom oder günstigen Nachtstrom speichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder abgibt. Zudem betreibt Tesla eine Batteriefabrik in Nevada

