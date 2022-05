Tesla Aktie News: Tesla am Vormittag kaum bewegt

Aktien in diesem Artikel Tesla 862,30 EUR

-0,07% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 863,50 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 864,80 EUR zu. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 861,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 863,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 310 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei 446,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.05.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 93,59 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 865,00 USD an.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.756,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.389,00 USD ausgewiesen worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 16,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

"Wie Gelddrucken": Tesla-Chef Elon Musk empfiehlt Einstieg in Lithium-Branche

Fabrik in Grünheide: Tesla hat nicht alle Auflagen erfüllt - Tesla-Aktie legt zu

Volkswagen-Aktie gewinnt: QUALCOMM beliefert VW für autonomes Fahren - QUALCOMM-Aktie gibt nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com