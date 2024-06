Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesla zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 176,54 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesla-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 176,54 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 177,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 174,81 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.924.781 Stück gehandelt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 69,53 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 138,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 21,37 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 170,11 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,30 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 17.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,43 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

