Tesla Aktie News: Tesla am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Tesla-Aktie musste um 04.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 645,50 EUR. Bei 639,40 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 647,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 11.614 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 523,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 23,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 847,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.04.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 18.756,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.389,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 11,63 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

