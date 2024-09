Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesla legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,3 Prozent auf 217,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,3 Prozent auf 217,49 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 217,60 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 210,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.739.588 Tesla-Aktien.

Am 16.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,97 USD an. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 22,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 36,17 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,50 USD je Tesla-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,50 Mrd. USD im Vergleich zu 24,93 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 16.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

