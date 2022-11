Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Freitagvormittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 224,05 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 223,05 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 223,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 222,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.396 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei 360,00 EUR markierte der Titel am 04.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 38,04 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 15,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 442,08 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 21.454,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.757,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,09 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

