Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 269,85 EUR. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 268,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 274,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 16.437 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 25,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.05.2022 (193,20 EUR). Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 39,67 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 740,42 USD.

Am 20.07.2022 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 0,76 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 16.934,00 USD gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,99 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

