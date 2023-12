Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag fester

So bewegt sich Tesla

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Zuletzt ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 241,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 2,4 Prozent auf 241,12 USD. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 241,50 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 233,77 USD. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.690.442 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 299,29 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. 24,12 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 101,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 57,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 225,11 USD an.

Tesla gewährte am 18.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 21.454,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.350,00 USD ausgewiesen.

Am 24.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,07 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Hybrid-Fahrzeuge werden gegenüber Elektroautos immer beliebter - Tesla-CEO Elon Musk sieht aber nur "eine Phase"

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht Abschläge

S&P 500 aktuell: S&P 500 notiert am Nachmittag im Minus