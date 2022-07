Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 682,10 EUR

Um 06.07.2022 09:22:00 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 676,90 EUR zu. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 676,90 EUR aus. Bei 676,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 1.854 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 1.080,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 37,32 Prozent niedriger. Am 09.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 523,80 EUR ab. Abschläge von 29,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 846,67 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.04.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent auf 18.756,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.07.2022 veröffentlicht. Tesla dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 11,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

