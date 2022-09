Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 273,80 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,9 Prozent auf 275,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 275,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 275,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.050 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,49 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 740,42 USD für die Tesla-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 20.07.2022. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,48 USD je Aktie verdient. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

