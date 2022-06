Tesla Aktie News: Tesla büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Tesla 660,00 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 07.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 658,20 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 646,90 EUR nach. Bei 660,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.417 Tesla-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 1.080,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 39,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.06.2021 bei 478,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 870,83 USD.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,22 USD je Tesla-Aktie.

