Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 199,97 USD nach.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 199,97 USD. Das Tagestief markierte die Tesla-Aktie bei 199,20 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 200,75 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.895.794 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (278,97 USD) erklomm das Papier am 16.09.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 39,51 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 138,82 USD ab. Abschläge von 30,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 176,88 USD an.

Am 23.07.2024 lud Tesla zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,50 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 24,93 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.10.2024 veröffentlicht.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

