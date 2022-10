Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagmittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Tesla 244,00 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 243,70 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 244,55 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 241,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 33.210 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 26,14 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 602,33 USD angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.934,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.958,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 18.10.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Tesla-Aktie.

