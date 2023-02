Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 183,22 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 182,38 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 181,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 182,82 EUR. Zuletzt wechselten 61.055 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 350,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 47,91 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 96,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 89,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 393,45 USD.

Am 25.01.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2023 erwartet.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,07 USD je Aktie.

Buffett-Investment BYD plant Übernahme: Greift BYD Tesla jetzt auch auf einer Nebenstrecke an?

Tesla nach Musk-Eskapaden unter Druck - Gigafabrik in Grünheide muss liefern

Philippinische Regierung will Steuern auf Nickelexporte einführen: Was das für den Nickelpreis bedeutet

