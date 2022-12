Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Tesla 161,98 EUR

Die Tesla-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 165,74 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,12 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 164,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 27.115 Stück.

Bei 357,53 EUR erreichte der Titel am 04.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 161,12 EUR fiel das Papier am 22.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 447,73 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 0,62 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 21.454,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 13.757,00 USD umsetzen können.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,08 USD je Tesla-Aktie belaufen.

