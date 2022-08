Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Mittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 852,50 EUR

Das Papier von Tesla befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 4,0 Prozent auf 853,80 EUR ab. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 853,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 864,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.965 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. 20,94 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.08.2021 gab der Anteilsschein bis auf 562,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 51,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 845,42 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 12,26 USD je Tesla-Aktie.

Tesla drosselt E-Autofahrer die Reichweite und verlangt 4.500 US-Dollar, um sie wieder freizuschalten

Mehrheit der Einzelhandelsunternehmen will Krypto-Zahlungen ermöglichen: Sind Bitcoin, Ether und Co. das Zahlungsmittel der Zukunft?

S&P 500-Titel Tesla-Aktie dennoch stärker: Kalifornische Fahrzeugbehörde reicht Klage gegen Tesla ein

