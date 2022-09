Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 290,15 EUR

0,75% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 290,45 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 291,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 291,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 924 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 50,34 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Am 20.07.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.934,00 USD – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 11.958,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,02 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Chef Elon Musk zu Energiekrise & Co.: Diese Entwicklung könnte zum größten Problem für die Welt in einigen Jahren werden

Twitter-Aktie höher: Ex-Disney-Chef Bob Iger stimmt Tesla-CEO Musk bei Kritik an Twitter-Scheinkonten zu

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com