Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittwochmittag höher

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 193,18 EUR. Die Tesla-Aktie legte bis auf 193,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 191,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.278 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.01.2022 markierte das Papier bei 357,53 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 45,97 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2022 bei 185,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 3,89 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 447,73 USD.

Am 19.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,05 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie eingefahren. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21.454,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.757,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Tesla am 25.01.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,10 USD je Tesla-Aktie.

