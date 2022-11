Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gibt am Nachmittag ab

Aktien in diesem Artikel Tesla 186,64 EUR

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 191,78 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 187,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 191,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 106.603 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 357,53 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 46,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 185,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,14 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 447,73 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 19.10.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21.454,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.757,00 USD in den Büchern standen.

Am 25.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,10 USD im Jahr 2022 aus.

