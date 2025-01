Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 388,30 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 388,30 USD. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 387,69 USD nach. Mit einem Wert von 391,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.364.470 Tesla-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (488,50 USD) erklomm das Papier am 19.12.2024. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 20,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 179,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 239,88 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 23.10.2024 vor. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,68 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,18 Mrd. USD – ein Plus von 7,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 23,35 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Tesla-Bilanz für Q4 2024 wird am 29.01.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 28.01.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,43 USD je Tesla-Aktie.

