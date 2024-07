Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verteidigt am Nachmittag Tendenz

So entwickelt sich Tesla

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 262,07 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 262,07 USD. Die Tesla-Aktie legte bis auf 265,72 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 261,02 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 262,75 USD. Bisher wurden heute 3.835.462 Tesla-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.07.2023 auf bis zu 299,29 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 12,44 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 158,13 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,80 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2024 veröffentlicht. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 29.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,41 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

