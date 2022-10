Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 229,75 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 231,00 EUR. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 225,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 231,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 78.661 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 360,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 35,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 193,20 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,57 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 600,92 USD für die Tesla-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 18.10.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 4,09 USD je Aktie aus.

