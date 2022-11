Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verbilligt sich am Mittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 179,10 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 180,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 177,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 67.372 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.01.2022 bei 357,53 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 49,53 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2022 bei 177,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 1,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 447,73 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 19.10.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 21.454,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 13.757,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 25.01.2023 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 4,10 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

