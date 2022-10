Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Mittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Tesla 228,10 EUR

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 226,35 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 225,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 227,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 20.129 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 360,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 37,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 193,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 17,16 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 600,92 USD an.

Am 20.07.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 18.10.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 4,08 USD je Aktie belaufen.

