Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 685,80 EUR

-2,03% Charts

News

Analysen

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12.07.2022 16:22:01 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 686,30 EUR abwärts. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 682,00 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 692,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.038 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.080,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 20.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 527,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 30,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 846,67 USD.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.389,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.756,00 USD ausgewiesen.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 20.07.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 11,57 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

S&P 500-Titel Tesla-Aktie: Analyst - Ford und General Motors werden an Tesla vorbeiziehen

Twitter-Aktie deutlich tiefer: Elon Musk kauft Twitter doch nicht - Twitter droht mit Klage

Tesla-Aktie in Rot: Tesla unterbricht ab heute Produktion in Grünheide

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com