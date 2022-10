Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag Verlust reich

Aktien in diesem Artikel Tesla 224,50 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 3,4 Prozent auf 214,80 EUR. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 213,60 EUR nach. Mit einem Wert von 223,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.382 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 360,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,18 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 600,92 USD angegeben.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden. Tesla dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 18.10.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,08 USD im Jahr 2022 aus.

