Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,8 Prozent auf 414,76 USD zu.

Die Tesla-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 414,76 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 422,63 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 414,64 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3.917.952 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,78 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,82 USD am 23.04.2024. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 66,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,13 USD.

Am 23.10.2024 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 25,18 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.01.2025 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 28.01.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,44 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

"Wir sind BATMMAAN": Warum Broadcom, NVIDIA & Co. unter dem neuen Akronym 2025 den Aktienmarkt beherrschen könnten

Tesla droht Milliardenverlust: Rückruf und Trump lassen Anleger schlussendlich doch kalt

Banque Syz Rückblick 2024 auf Bitcoin, Goldpreis, Trump-Sieg & Co: Die größten Marktüberraschungen des Jahres