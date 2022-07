Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Tesla 700,90 EUR

-1,37% Charts

News

Analysen

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14.07.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 691,20 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 691,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 704,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.918 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,00 Prozent hinzugewinnen. Am 20.07.2021 gab der Anteilsschein bis auf 527,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 31,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 846,67 USD.

Am 20.04.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 18.756,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.389,00 USD umgesetzt.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2022 wird am 20.07.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 24.07.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,53 USD je Tesla-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tech-Chefin nach Rauswurf der Tesla-Aktie aus ESG-Fonds: "Elon Musk versteht nichts von den ESG-Richtlinien"

Gehaltsstruktur wie bei SpaceX: Diese Pläne hatte Elon Musk für Twitter-Mitarbeiter nach der Übernahme

Kampf um Pole-Position: BYD überholt Tesla beim Absatz von Elektroautos

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com