Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 14.07.2022 09:22:01 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 703,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 703,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 704,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 479 Tesla-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 527,00 EUR fiel das Papier am 20.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 846,67 USD.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.756,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 10.389,00 USD eingefahren.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 20.07.2022 gerechnet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 24.07.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 11,53 USD im Jahr 2022 aus.

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tech-Chefin nach Rauswurf der Tesla-Aktie aus ESG-Fonds: "Elon Musk versteht nichts von den ESG-Richtlinien"

Gehaltsstruktur wie bei SpaceX: Diese Pläne hatte Elon Musk für Twitter-Mitarbeiter nach der Übernahme

Kampf um Pole-Position: BYD überholt Tesla beim Absatz von Elektroautos

