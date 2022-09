Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Mittwochmittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 289,55 EUR

Um 12:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 293,15 EUR zu. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 295,25 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 293,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.735 Tesla-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,57 Prozent hinzugewinnen. Am 25.05.2022 gab der Anteilsschein bis auf 193,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 679,33 USD.

Am 20.07.2022 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 16.934,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.958,00 USD umgesetzt.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2022 wird am 19.10.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,02 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

