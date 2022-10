Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 230,10 EUR

Um 12:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,7 Prozent auf 227,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 230,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.353 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,91 Prozent.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 600,92 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Tesla möglicherweise am 18.10.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 4,06 USD je Tesla-Aktie.

