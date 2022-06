Tesla Aktie News: Anleger greifen bei Tesla am Mittwochvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Tesla 636,10 EUR

Die Aktie legte um 15.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 641,00 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 642,00 EUR. Mit einem Wert von 642,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 373 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.080,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 40,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 489,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2021). Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 30,87 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 868,33 USD.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 18.756,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 80,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 10.389,00 USD eingefahren.

Am 25.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,28 USD je Tesla-Aktie belaufen.

