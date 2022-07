Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 712,90 EUR

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 713,00 EUR nach oben. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 715,80 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 711,90 EUR. Bisher wurden heute 7.107 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1.080,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 33,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.07.2021 bei 527,00 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 846,67 USD für die Tesla-Aktie aus.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 20.07.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 24.07.2023.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,54 USD je Aktie.

