Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 305,90 EUR. Bei 306,85 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 304,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 30.251 Tesla-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,03 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 58,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 679,33 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla veröffentlichte am 20.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.934,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

