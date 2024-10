Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla schiebt sich am Nachmittag vor

Tesla im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 224,10 USD zu.

Die Tesla-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 224,10 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 224,26 USD. Mit einem Wert von 220,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.764.834 Tesla-Aktien.

Bei 270,93 USD markierte der Titel am 12.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 138,82 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,05 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 199,75 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,46 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 25,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Tesla-Bilanz für Q3 2024 wird am 23.10.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,24 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

