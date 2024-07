Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagnachmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 250,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 250,60 USD. In der Spitze büßte die Tesla-Aktie bis auf 250,30 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 255,23 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.185.488 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 299,29 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Bei 138,82 USD fiel das Papier am 23.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 44,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 164,38 USD an.

Tesla veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,80 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 21,30 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 23,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 23.07.2024 präsentieren. Am 29.07.2025 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 2,43 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

