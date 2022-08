Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Dienstagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 914,70 EUR

0,29% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 916,90 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 918,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 912,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.222 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,10 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.08.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 562,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 62,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 845,42 USD an.

Am 20.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Chef Elon Musk: Rezession wird mild ausfallen und ungefähr 18 Monate dauern

Trading Idee: Tesla - Abprall am Widerstand?

Geheimnis gelüftet: Elon Musk erklärt, wofür das Tesla-Logo wirklich steht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com