Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla legt am Vormittag zu

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 912,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 912,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 912,30 EUR. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 2.336 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,54 Prozent. Bei 562,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 62,05 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 845,42 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 41,61 Prozent gesteigert.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 12,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images