Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 220,23 USD abwärts.

Am 12.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 270,93 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,02 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 138,82 USD. Dieser Wert wurde am 23.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 58,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Tesla-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 194,57 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,30 Prozent auf 25,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet.

In der Tesla-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

