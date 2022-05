Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Tesla 705,00 EUR

Die Tesla-Aktie konnte um 18.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 720,40 EUR. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 721,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 719,70 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.457 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.080,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 33,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 446,05 EUR. Dieser Wert wurde am 20.05.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 868,18 USD.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,93 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 18.756,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 10.389,00 USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 16,08 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

