Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Tesla

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 148,77 USD ab.

Die Tesla-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 148,77 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Tesla-Aktie bis auf 148,21 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.330.899 Tesla-Aktien.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 299,29 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 101,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 19.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 148,21 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesla-Aktie derzeit noch 0,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 187,75 USD für die Tesla-Aktie.

Am 24.01.2024 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 1,05 USD je Aktie vermeldet.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2024 2,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

