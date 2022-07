Tesla Aktie News: Tesla am Dienstagmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 714,90 EUR

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 19.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 713,80 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 705,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 715,00 EUR. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.976 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.080,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,91 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.07.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 527,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesla-Aktie 35,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 847,50 USD.

Am 20.04.2022 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,22 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.756,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.389,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tesla am 20.07.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Tesla rechnen Experten am 24.07.2023.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 11,61 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Josh Edelson/AFP/Getty Images